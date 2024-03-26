Тарасова: я бы не запрещала россиянам ехать на Олимпиаду-2024 без флага и гимна

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая заявила, что унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе. Винер назвала бомжами без флага спортсменов, желающих поехать на Игры в нейтральном статусе

«Россияне будут без флага и гимна, это правда. Но я бы никому не запрещала — кто хочет, пусть едут. Конечно, болельщики будут. Но я не хочу обсуждать Ирину Александровну. Это её мнение. Я очень уважительно к ней отношусь, но думаю, болельщики будут.

Не уверена, что кто-то захочет ехать с такими правилами для нашей команды. У спортсменов должны быть одни и те же правила и не должно быть исключений. Это что за исключение такое? С какой стати? На Олимпийские игры все едут по одним и тем же правилам», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.