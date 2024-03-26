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Светлана Ромашина: я бы точно не поехала на Олимпиаду без флага и гимна

Светлана Ромашина: я бы точно не поехала на Олимпиаду без флага и гимна
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Российская синхронистка Светлана Ромашина, семикратная Олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы, высказалась о словах Ирины Винер, главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Напомним, ранее специалист назвала бомжами тех спортсменов, кто готов ехать на Олимпийские игры в Париже без флага в нейтральном статусе. По её мнению, это является унизительным.

«Я бы точно не приняла для себя условия, которые сейчас ставят российским спортсменам для участия в Олимпиаде. За других говорить не могу, но я не поехала бы на Олимпийские игры без флага и гимна», — сказала Ромашина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

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