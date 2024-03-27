Президент ВАДА Банька: нужно остановить или сделать Игры дружбы в России незначительными

Президент ВАДА Витольд Банька рассказал, что ВАДА, Международный олимпийский комитет и Евросоюз готовят масштабный заговор против Всемирных игр дружбы в России. По словам политика, ВАДА будет предпринимать все усилия, чтобы не допустить спортсменов со всего мира в Россию. Также он попросил «африканского политика» (под которым скрывались известные русские пранкеры Вован и Лексус) переманить других политических лидеров континента на свою сторону, чтобы отговорить их страны от приезда в Россию.

«Участие в Играх дружбы — это очень плохо с точки зрения пиара, ценностей, так что МОК там точно не будет. Мы не сможем контролировать антидопинговую программу на Играх дружбы и не сможем контролировать Игры в целом. Так что с точки зрения ВАДА это не выглядит хорошо. Я считаю, что все страны, все комитеты должны избегать это событие. Идея участия в Играх дружбы противоречит ценностям Олимпийских игр. А событие Игр дружбы — это что-то вне системы. Это больше политический вопрос, и для нас важно понимать, какая страна готова принимать в них участие.

Зная организатора этих игр (президента РФ Владимира Путина. — Прим. «Чемпионата»), Игры дружбы не добавляют доверия к спортсменам, которые будут там.

Но вместе с МОК, с африканским союзом мы можем остановить ситуацию. Нужно поговорить с другими африканскими лидерами, убедить их не участвовать в этих Играх. Нам нужны такие лидеры, как вы, более влиятельные, которые могут выражать свою точку зрения вместе с другими. И тогда, я думаю, вместе мы сможем изменить ситуацию», — сказал Банька в видео Вована и Лексуса.