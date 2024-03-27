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Президент ВАДА признал, что лишение статуса РУСАДА носит политический характер

Президент ВАДА признал, что лишение статуса РУСАДА носит политический характер
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Президент ВАДА Банька признал, что претензии к лишённому ими же статуса Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) носит исключительно геополитический характер.

«У нашей стороны нет возможности оценить этот орган. И у нашей стороны нет возможности поехать туда и посмотреть, независимы ли они. Да, прежде всего нас интересует вопрос: независимо ли РУСАДА от государства. Мы им не доверяем. Из-за СВО (изменено в соответствии с официальной позицией Российской федерации — Прим. «Чемпионата») и геополитической ситуации мы не можем туда поехать. Мы не можем провести с ними собеседование должным образом. Честно говоря, я думаю, что в РУСАДА работает много людей, которые очень заинтересованы, и, я думаю, работают очень хорошо, когда дело касается технических вопросов и антидопингового тестирования. Но в конечном итоге я не могу быть уверенным, что они свободны и полностью независимы от государства, особенно исходя из геополитической ситуации», — сказал Банька в видео Вована и Лексуса.

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