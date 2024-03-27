ВАДА: Россия должна играть в «комнате сама с собой», а не соревноваться с другими странами

Президент ВАДА Витольд Банька рассказал, что Игры дружбы в России созданы с целью подорвать честную и сплочённую деятельность Олимпийского комитета. По словам политика, российские спортсмены могут проводить соревнования на своей территории и соревноваться между собой, но не должны привлекать «к пагубной инициативе Игр дружбы» атлетов из других государств.

«Вы знаете, какая сейчас сложная ситуация. Отстранение Олимпийского комитета России, участвовать в Олимпийских играх могут только нейтральные спортсмены, не поддерживающие действия России на Украине. Так что организация Игр дружбы — это просто ответные действия Москвы. Они хотят попытаться подорвать позиции Олимпийских игр и создать какую-то отдельную инициативу, которая будет пагубной для Олимпийского движения и прежде всего единства.

Мы все должны сделать программу, чтобы доказать, что Игры дружбы не важны для всех спортсменов мира. Мы можем ясно и чётко донести нашу позицию и успешно остановить эту идею. Смысл в том, что эти Игры должны быть проваленными, фактически. Мы должны объединиться как спортивные и политические лидеры. Мы должны остановить это или, по крайней мере, сделать эти Игры дружбы в России крайне незначительными. Россияне просто могут играть в комнате один на один сами с собой, а не соревноваться с другими странами. Мы должны помешать им разрушить Олимпийские игры или, по крайней мере, создать разлад в их системе», — сказал Банька в видео Вована и Лексуса.