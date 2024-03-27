Бюджетные расходы Франции на Олимпиаду могут увеличиться на € 2 млрд

Первый председатель Счётной палаты Франции Пьер Московиси заявил, что бюджетные расходы на проведение летних Олимпийских игр в Париже могут составить от € 3 млрд до € 5 млрд. Ранее Московиси сообщал, что Олимпиада обойдётся казне Франции в € 3 млрд.

«Мы до сих пор не знаем, во сколько обойдётся проведение Олимпийских игр. Счётная палата проведёт проверку после соревнований. Игры могут обойтись в € 3-5 млрд, посмотрим. Затраты не окажут колоссального влияния на уровень госдолга», — приводит слова Московиси Inside the Games со ссылкой на France Inter.

По предварительным оценкам, расходы на Олимпийские игры оцениваются в € 9 млрд, из которых затраты оргкомитета составляют более € 4 млрд.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.