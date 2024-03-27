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Российские лучники отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

Российские лучники отказались от участия в Олимпийских играх в Париже
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Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что российские лучники отказались от участия в квалификационном турнире к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция). Ешеев отметил, что исполком федерации одобрил выступление спортсменов в нейтральном статусе, однако они сами решили не участвовать в отборочных соревнованиях.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и „Динамо“. Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду», — приводит слова Ешеева ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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