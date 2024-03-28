Журова о МОК: давайте не вестись на игру по их правилам, посмотрим, что они ещё придумают

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова предложила выждать время, прежде чем называть состав участников ОИ-2024.
«Я считаю, что нужно подождать максимально долго, до последнего дня, когда спортсмены должны будут заявиться на Олимпиаду. Потому что они могут придумать ещё какие-то условия, от которых спортсмены могут отказаться. Обратите внимание, ещё никто из атлетов не заявил, что поедет, и МОК не назвал имена тех, кто поедет. Поэтому давайте не вестись на предложенную игру по их правилам. Будем наблюдать, что они ещё там придумают», — приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».
Ранее глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что российские лучники отказались от участия в квалификационном турнире ОИ-2024. Ешеев отметил, что исполком федерации одобрил выступление спортсменов в нейтральном статусе, однако они сами решили не участвовать в отборочных соревнованиях.