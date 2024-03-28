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Журова о МОК: давайте не вестись на игру по их правилам, посмотрим, что они ещё придумают

Журова о МОК: давайте не вестись на игру по их правилам, посмотрим, что они ещё придумают
Светлана Журова
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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова предложила выждать время, прежде чем называть состав участников ОИ-2024.

«Я считаю, что нужно подождать максимально долго, до последнего дня, когда спортсмены должны будут заявиться на Олимпиаду. Потому что они могут придумать ещё какие-то условия, от которых спортсмены могут отказаться. Обратите внимание, ещё никто из атлетов не заявил, что поедет, и МОК не назвал имена тех, кто поедет. Поэтому давайте не вестись на предложенную игру по их правилам. Будем наблюдать, что они ещё там придумают», — приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

Ранее глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что российские лучники отказались от участия в квалификационном турнире ОИ-2024. Ешеев отметил, что исполком федерации одобрил выступление спортсменов в нейтральном статусе, однако они сами решили не участвовать в отборочных соревнованиях.

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