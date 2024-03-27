Российские пранкеры дозвонились до главы ВАДА. Какие тайны спорта выведали Вован и Лексус?

Самые популярные в России (а может, и в мире) телефонные пранкеры Вован и Лексус в последние годы постоянно дозваниваются до известных личностей западного мира. Такой формат телефонных розыгрышей кого-то забавляет, кого-то раздражает, но главное одно – жертвы таких звонков обычно проговариваются и озвучивают то, чего не бывает в публичном поле.

Очередной жертвой Вована и Лексуса стал глава ВАДА Витольд Банька.

Что же он рассказал о России?

«Это вне системы»

Вован и Лексус от имени некоего «африканского чиновника» пообщались с главой Всемирного антидопингового агентства во время видеоконференции организации. Разговор получился весьма любопытным, учитывая, что затрагивал он перспективы Всемирных игр дружбы, которые пройдут летом в России.

По словам президента ВАДА, Игры дружбы – не хорошее мероприятие. Событие, которое пройдёт грядущим летом в Москве и Екатеринбурге, по версии Баньки, противоречит олимпийским ценностям.

«Они выглядят очень плохо с точки зрения пиара, с точки зрения ценностей. Так что нас там точно не будет. Мы не будем контролировать антидопинговую программу во время этих Игр. И мы не будем курировать эти Игры. Так что с точки зрения спорта, с точки зрения ВАДА, это событие выглядит не так уж хорошо. Определённо не хорошо.

Мы являемся частью олимпийской идеи. Это событие вне системы. Мы недовольны этой инициативой», – сказал Банька.

«Мы недовольны»

Затем Витольд Банька заявил, что страны не должны участвовать в этих соревнованиях.

«С учётом организатора этих Игр дружбы, мероприятие определённо не вызывает доверия и не добавляет доверия спортсменам и странам, которые будут там участвовать. Но вместе с МОК, с африканским союзом мы можем выразить нашу озабоченность. Мы можем снова обратиться к национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям и призвать избегать участия. Мы можем выступить с заявлением. Но с политической точки зрения я не уверен, остановим ли мы русских и заставим ли не проводить эти Игры».

«Африканский чиновник» сказал, что «русские должны доказать, что они не только чистые спортсмены, но и чистая нация». В это время глава ВАДА кивал головой, поддерживая мысль пранкеров.

Но противники Игр дружбы понимают, что соревнования неизбежны. Теперь все их усилия направлены на то, чтобы сделать их «крайне незначительными».

«Мы должны объединиться как спортивные и политические лидеры. Мы должны остановить это или, по крайней мере, сделать эти Игры дружбы в России крайне незначительными. Мы прекрасно знаем, что спорт очень силён в России. И я думаю, что именно поэтому они знают, что нужно заниматься продвижением спорта, для них спорт очень важен. Вот почему нужно сделать так, чтобы это событие не оказало никакого влияния на Олимпийские игры», — подчеркнул он.

Спорт — политика. Это признали и в ВАДА

А теперь о факте, который давно превратился в мейнстрим. Спорт вне политики – большая ложь. Всё наоборот, и это прозвучало из уст главного противника допинга на планете. В разговоре Банька вспомнил о недавних заявлениях президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал страны отказаться от участия в Играх дружбы. Глава ВАДА резюмировал, что вопрос участия носит политический характер. А значит, ни о какой объективности в отношении проведения спортивных, подчеркнём это, соревнований и быть не может. О действующих лицах Игр он даже не заикнулся. Соответственно, их мнения никто и не спросит?

Витольд Банька выразил мнение, что Африка может возглавить оппозицию российскому турниру. А также посоветовал «африканскому чиновнику» обсудить этот вопрос с коллегами на континенте.

Ещё одним не менее важным моментом в разговоре стало следующее. Банька подчеркнул, что в Олимпийских играх 2024 года примут участие только те спортсмены, которые осуждают проведение СВО на Украине. Важно напомнить, что ранее в МОК сказали, что российские атлеты не должны будут подписывать «нейтральные» документы. Вопрос, кажется, остаётся открытым.

Независимо ли от государства РУСАДА?

Президент ВАДА поделился мыслями и о РУСАДА. Он признал, что лишение статуса российского антидопингового агентства тоже носит политический характер.

«Мы им не доверяем. Из-за войны и геополитической ситуации мы не можем туда поехать. Мы не можем провести с ними собеседование должным образом. Честно говоря, я думаю, что в РУСАДА работает много людей, которые очень заинтересованы и, я думаю, работают очень хорошо, когда дело касается технических вопросов и антидопингового тестирования».

Выводы по розыгрышу пранкеров Вована и Лексуса таковы:

Игры дружбы – зло. ВАДА и МОК приложат все усилия, чтобы в Россию никто не поехал. Банька предложил Африке возглавить оппозицию Всемирным играм дружбы. Российский спорт силён, несмотря ни на что.

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