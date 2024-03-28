Мэры городов Франции недовольны прибытием мигрантов из Парижа накануне ОИ-2024

Руководители французских городов и сельских районов выразили недовольство притоком мигрантов из Парижа. Градоначальники связывают такое решение с чистками накануне летней Олимпиады-2024. Так, мэр Орлеана заявил, что без его ведома в город уже прибыло порядка 500 бездомных мигрантов. Раскритиковали подобные действия и в мэрии Страсбурга.

«Было доказано, что каждые три недели автобус из Парижа прибывает в Орлеан с 35-50 пассажирами в составе», — приводит слова мэра города Орлеана Сержа Груара Inside the Games.

Ранее, мэр Лавора опубликовал открытое письмо, в котором назвал политику перемещения мигрантов «безответственной» и «опасной». Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.