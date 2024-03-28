«Беспредел, зачем идти на поводу?» Драчёв — об участии российских спортсменов на Олимпиаде

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Нынешние условия — сплошной беспредел и унижение. Спортсмены — те же солдаты, офицеры, воины, только за нашу страну они бьются на спортивных аренах. А сейчас они собираются биться сами за себя, и моё мнение заключается в том, что в такой поездке необходимости нет, не то время. Даже командных видов спорта нет. Беспредел, зачем идти на поводу? Для кого будет ценным участие в этом шоу?» — сказал Драчёв в интервью ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.