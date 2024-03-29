Тарасова — об участии россиян в ОИ-2024: запрещает всё подряд МОК, не нужно уподобляться

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что не стоит запрещать российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. Тарасова подчеркнула, что Россия не должна уподобляться Международному олимпийскому комитету (МОК).

«Не надо давить на наших спортсменов, которые захотят поехать на Олимпийские игры. Это их выбор. Запрещают всё подряд МОК и международные федерации, не нужно уподобляться им», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК допустил спортсменов из России и Беларуси на предстоящие соревнования в нейтральном статусе. Для получения лицензии на участие в ОИ-2024 атлеты должны соблюсти требования, сообщённые организацией.