Более 50% опрошенных французов считают, что страна не будет готова к Олимпийским играм

Более половины французов считают, что Франция недостаточно хорошо подготовлена к проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, согласно данным опроса социологической службы CSA.

По информации Europe 1, в опросе приняли участие более тысячи человек старше 18 лет. Более пессимистично настроены женщины, 55% процентов из которых считают, что Франция не готова принимать спортсменов и болельщиков со всего мира. Среди мужчин такая же позиция встречается у 50% респондентов. Большая часть опрошенных французов в возрасте 18-24 лет и людей старше 65 лет также считают, что страна не готова к предстоящему спортивному событию. 51% респондентов в возрастной категории от 25 до 34 лет, напротив, положительно оценивают готовность страны принять Олимпиаду и Паралимпиаду.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.