Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Более 50% опрошенных французов считают, что страна не будет готова к Олимпийским играм

Более 50% опрошенных французов считают, что страна не будет готова к Олимпийским играм
Комментарии

Более половины французов считают, что Франция недостаточно хорошо подготовлена к проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, согласно данным опроса социологической службы CSA.

По информации Europe 1, в опросе приняли участие более тысячи человек старше 18 лет. Более пессимистично настроены женщины, 55% процентов из которых считают, что Франция не готова принимать спортсменов и болельщиков со всего мира. Среди мужчин такая же позиция встречается у 50% респондентов. Большая часть опрошенных французов в возрасте 18-24 лет и людей старше 65 лет также считают, что страна не готова к предстоящему спортивному событию. 51% респондентов в возрастной категории от 25 до 34 лет, напротив, положительно оценивают готовность страны принять Олимпиаду и Паралимпиаду.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Материалы по теме
Источник: полицию Франции во время Олимпиады усилят 2185 полицейских из 46 стран мира
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android