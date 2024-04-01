Васильев — о словах мэра Парижа: это обычный популизм, она ничего не решает

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о словах мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам не будут рады в столице Франции.

«Это не компетенция Анн Идальго, потому что она представляет только площадку для проведения Олимпийских игр, а кого приглашать – это не её зона ответственности, а Международного олимпийского комитета. Это обычный популизм, она пытается обратить на себя внимание. Она ничего не решает, от неё ничего не зависит.

Если МОК отреагирует, то это косвенно ударит по ним, поэтому они лучше промолчат, чтобы не напороться на какое-нибудь недопонимание со стороны русофобов», – приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Летняя Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.