Тихонов: Томас Бах давно себя изжил, ему пора подавать в отставку

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах изжил себя как руководитель олимпийского движения.

«Он давно себя изжил. С тем, что он проповедует, что в его речах звучит, в том числе допуск к Играм трансгендеров и прочие заявления, пора подавать в отставку, не дожидаясь переизбрания. Пора уходить», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в беседе с функционером задали ему вопрос о планах на переизбрание. Бах сообщил, что «разрывается на части» и для окончательного решения ему нужно посоветоваться с высокопоставленными чиновниками МОК.

Напомним, Томасу Баху 70 лет, он был избран президентом МОК в 2013 году. В 2021 году он был переизбран на четырёхлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.