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Захарова: россиянам в Париже на ОИ следует быть осторожными, возможны провокации

Захарова: россиянам в Париже на ОИ следует быть осторожными, возможны провокации
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян, которые планируют посетить Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция), проявлять осторожность. Захарова подчеркнула, что во время соревнований возможны провокации и задержания российских болельщиков.

«Нашим гражданам, соотечественникам, которые планировали прибыть в Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, возможны незаконные задержания, возможны в том числе и похищения людей, так, как это происходило с нашими соотечественниками, гражданами России все эти годы. Вы же знаете о десятках случаев незаконного, буквально так, похищения граждан путём арестов, задержаний и так далее», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на соревнования в нейтральном статусе при учёте соблюдения ряда требований.

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