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Макрон — о церемонии открытия ОИ-2024: мы усилили бдительность после теракта в России

Макрон — о церемонии открытия ОИ-2024: мы усилили бдительность после теракта в России
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Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об угрозе террористической атаки на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Церемония открытия Олимпийский игр должна быть тщательно подготовлена и спланирована, потому что Франция, увы, уже несколько лет находится под террористической угрозой. Мы усилили бдительность после теракта в России. Мы будем готовы, есть несколько сценариев. Если угроза возрастёт, у нас есть запасные варианты. Но в приоритете на данный момент основной план проведения церемонии, детали которого будут раскрыты позднее», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже, запланированная на 26 июля, может быть отменена после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске (Московская область). Позже министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что проведению ОИ-2024 не угрожает террористическая атака.

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