«Лишать спортсменов мечты бесчеловечно». Рудковская поддержала участие россиян в ОИ

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская высказала свою позицию касательно участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Российские спортсмены не должны отказываться от участия в Олимпийских играх в Париже — даже в нейтральном статусе. Нельзя лишать спортсменов такой возможности!!! А высказывания и оскорбления в стороны команд от некоторых публичных людей вызывают вопросы. Хотя я согласна, что каждая федерация пусть сама решает, как поступить. Например спортивные и художественные гимнасты, гребной спорт, боксёры, прыгуны на батутах, тяжёлые и легкоатлеты и ещё другие федерации отказались ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе — это дело каждого. Но мы обязаны поддержать спортсменов, которые едут. Для них, в отличие от нас, спорт — их жизнь и Олимпийские игры — мечта, к которой они идут с детства! А лишать юниоров и взрослых спортсменов мечты, на мой взгляд, бесчеловечно!» — написала Рудковская в своих социальных сетях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.