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«Я не имею привычек шутить о таких вещах». Макрон — об обещании искупаться в Сене

«Я не имею привычек шутить о таких вещах». Макрон — об обещании искупаться в Сене
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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал своё обещание искупаться в Сене для того, чтобы доказать, что в результате подготовки к Олимпийским играм вода в реке стала пригодной для плавания.

«Я не имею привычек шутить о таких вещах», — заявил Макрон во время открытия олимпийского центра водных видов спорта.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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