«Я не имею привычек шутить о таких вещах». Макрон — об обещании искупаться в Сене

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал своё обещание искупаться в Сене для того, чтобы доказать, что в результате подготовки к Олимпийским играм вода в реке стала пригодной для плавания.

«Я не имею привычек шутить о таких вещах», — заявил Макрон во время открытия олимпийского центра водных видов спорта.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.