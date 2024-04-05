Пловец Ступин заявил о недопустимости осуждения тех спортсменов, которые поедут на ОИ-2024

Бронзовый призёр Универсиады-2019, российский пловец Максим Ступин считает, что нельзя подвергать критике спортсменов, которые решат выступить на Играх во Франции.

«Ни в коем случае не надо осуждать тех ребят, кто решит поехать на Олимпиаду. Это выбор каждого. Карьера спортсмена коротка, дай бог им успехов, здоровья и хороших результатов. Я никого не осуждаю», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. На данный момент россияне официально не смогут выступить на Олимпиаде в 14 видах спорта из-за отказа федераций или пропуска отборочных соревнований к Играм.