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Минспорт Украины требует, чтобы российские участники ОИ отказались от Игр дружбы

Минспорт Украины требует, чтобы российские участники ОИ отказались от Игр дружбы
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Исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный заявил, что российские и белорусские спортсмены, которые намерены выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе, должны отказаться от участия в Играх дружбы и подписать соответствующий документ.

«Спортсмены из России и Беларуси должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — приводит слова Бедного Le Monde.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал иностранным атлетам не участвовать в этих соревнованиях, назвав из политизированными. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа текущего года.

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