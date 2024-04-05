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Бронзовый призёр ЧЕ-2024 Тюлюбаев не смог завоевать олимпийскую лицензию в Баку

Бронзовый призёр ЧЕ-2024 Тюлюбаев не смог завоевать олимпийскую лицензию в Баку
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Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2024, российский борец греко-римского стиля Адлет Тюлюбаев не смог завоевать олимпийскую лицензию на квалификационном турнире в Баку. На четвертьфинальной стадии спортсмен, выступающий в весовой категории до 77 кг, проиграл Александрину Гуцу из Молдавии со счётом 5:3.

Ранее из борьбы за путёвки выбыли Руслан Бичурин (до 67 кг) и Магомед Муртазалиев (до 97 кг). Оба борца-классика остановились на стадии 1/8 финала.

Турнир в Баку является предпоследней возможностью отобраться на Олимпийские игры — 2024 в Париже. 5 апреля в столице Азербайджана соревнуются борцы греко-римского стиля, 6 апреля — женщины, а 7 апреля — борцы-вольники. Следующий этап — мировой квалификационный турнир. Напомним, летние Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

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