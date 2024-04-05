Андрианов: на ОИ не должно быть никаких флагов, кроме олимпийского

Вице-президент Федерации кёрлинга России Юрий Андрианов высказался о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Андрианов подчеркнул, что, согласно Олимпийской хартии, на соревнованиях не должно быть никаких флагов, кроме олимпийского.

«Мне не нравится, когда спортсмен полностью отказывается от своей Родины, а ещё хуже, если в угоду кому-то он начинает ругать и предавать её. Надо открыть Олимпийскую хартию и почитать её внимательно. У нас, к сожалению, многое, что там прописывали, давно уже не соблюдают. Многие принципы Кубертена и его сподвижников закопаны в землю очень глубоко и забыты. В хартии написано, что на Олимпийских играх соревнуются не страны и государства, а спортсмены! И если следовать этой хартии, там не должно быть никаких флагов, кроме олимпийского», — приводит слова Андрианова Legalbet.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соответствовать ряду требований для получения лицензии на участие в соревнованиях.