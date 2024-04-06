Поздняков: ОКР поддерживает тех спортсменов, для кого условия МОК являются неприемлемыми

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР поддерживает тех спортсменов, для кого условия МОК являются неприемлемыми ни по сути, ни по форме.

«В своём комментарии от 26 февраля руководитель пресс-службы главы государства констатировал, что в России нет единого мнения по вопросу выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

Полностью согласен с данным утверждением, которое в том числе подчёркивает существенную разницу в подходах руководителей Минспорта и ОКР по данному вопросу.

Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет России — на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону «баррикад» и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме.

Равно как и абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях.

Также необходимо должным образом поблагодарить каждого, кто не остается сейчас равнодушным к развернувшейся дискуссии по поводу выступления «спортсменов-теннисистов с российским паспортом», а именно такая формулировка содержится в решении исполкома МОК, на Играх в Париже. Независимо от позиции и мнений, которые изложены на текущий момент», — заявил глава ОКР в своём телеграм-канале.