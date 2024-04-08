НОК Украины призвал своих спортсменов не делать общих фотографий с россиянами на ОИ-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины разрабатывает протокол поведения спортсменов с атлетами из России на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Не поздравлять друг друга, конечно, не стоять на каких-то общих фото, не давать общие интервью, конечно, не пожимать руку», — приводит слова президента НОК Украины Вадима Гутцайта ТАСС со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соответствовать ряду требований для получения лицензии на участие в соревнованиях. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов.