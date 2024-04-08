Никитина: в нынешней ситуации я бы не стала участвовать в ОИ в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном турнире Ольга Никитина заявила, что не стала бы участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я как военная не допущена [к международным соревнованиям]. Если бы была допущена, я бы не поехала в нынешней ситуации. Я бы не стала участвовать в статусе нейтрального спортсмена. Поэтому мне сейчас всё равно.

Я очень сильно хочу, я чувствую, что могу показывать фехтование ещё лучше, и никак не могу дойти до него. У меня сейчас цель — дойти до того уровня фехтования, которое, как я считаю и как мой тренер считает, я могу показать. Сейчас у меня эта цель, и я стараюсь, тренируюсь и именно к ней иду.

Буду ли смотреть олимпийский турнир? Мне кажется, мне и тяжело будет, и мы в Рио выиграли, в Токио выиграли, как вообще без России? Не знаю, буду ли я смотреть», — приводит слова Никитиной ТАСС.

Отметим, сегодня, 8 апреля, Никитина завоевала золото чемпионата России по фехтованию в Кондратово (Пермский край). В финале соревнований спортсменка одолела двукратную олимпийскую чемпионку Олимпиады в Рио-де-Жанейро Яну Егорян со счётом 15:9.