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Ингмар де Вос стал президентом Ассоциации летних олимпийских международных федераций

Ингмар де Вос стал президентом Ассоциации летних олимпийских международных федераций
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Бельгиец Ингмар де Вос избран новым президентом Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF). Об этом сообщает пресс-служба ASOIF.

Политик также является президентом Международной федерации конного спорта.

Избрание де Воса на пост президента ассоциации прошло путём голосования на генеральной ассамблее организации. Он был единственным кандидатом и с 1 января 2025 года вступит в должность. До 31 декабря 2028 года его полномочия будут сохраняться.

Последние 11 лет на этом посту был итальянец Франческо Риччи-Битти.

48-я Генеральная ассамблея организована во время Всемирного саммита спорта и бизнеса SportAccord, который проходит с 7 по 11 апреля в Бирмингеме.

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