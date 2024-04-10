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ВАДА: на Играх в Париже будет 40 спортсменов из России, в Токио было 330 человек

ВАДА: на Играх в Париже будет 40 спортсменов из России, в Токио было 330 человек
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Президент ВАДА Витольд Банька на генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) анонсировал приблизительное число россиян, которые примут участие в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Если говорить об Олимпиаде, сейчас мы точно не можем сказать, какое именно количество россиян-атлетов в нейтральном статусе смогут принять участие в Играх. Эксперты прогнозируют 40 или чуть-чуть большее количество спортсменов. Для сравнения: от Олимпийского комитета России на летней Олимпиаде в Токио 330 спортсменов приняли участие в соревнованиях», — сказал Банька.

Напомним, ранее Банька заявлял, что все организации, связанные с проведением будущих Олимпийских игр в Париже, проявляют особую бдительность к российским спортсменам при проверке их соответствия правилам.

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