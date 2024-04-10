В Париже сообщили о забастовке госслужб в период Олимпийских игр

Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) уведомила о забастовке в трёх отраслях государственной службы во Франции. Об этом сообщает Le Monde.

Известно, что забастовка должна продлиться с 15 апреля по 15 сентября, то есть она охватывает время проведения Олимпийских игр в Париже с 26 июля по 11 августа. Причиной забастовки стало недовольство условиями работы, при которых сотрудникам государственной службы не доплачивают за патрулирование и охрану на Олимпиаде, хотя время работы выходит за пределы нормы.

Ранее также министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщал, что отменил 100% отпусков полицейским, чтобы они обеспечивали безопасность во время Олимпийских игр — 2024.

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В ответ на возмущения сотрудников министр государственной службы Франции Станислас Герини пообещал выплатить всем работникам Игр бонусы в виде € 500—1500 в зависимости от их статуса.