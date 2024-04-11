Свищёв: ООН должна включиться в ситуацию и разобраться в заявлениях главы МОК

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв призвал Организацию Объединённых Наций (ООН) расследовать заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сказанные в общении с пранкерами Вованом и Лексусом.

«Бах превратился в посмешище. Человек, который совершенно не отдаёт себе отчёт, что можно говорить, что нельзя. Он даже не понимает, с кем говорит, до последнего. Как я и говорил ранее, ООН должна включиться в данную ситуацию и разобраться в политических и дискриминационных заявлениях МОК и его руководителя», — приводит слова политика ТАСС.

Напомним, глава МОК во время звонка российских пранкеров «помолился», чтобы предотвратить проведение в России Всемирных игр дружбы в 2024 году.