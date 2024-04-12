UWW проведёт расследование по итогам схватки Чамизо — Байрамов на турнире в Баку

Объединённый мир борьбы (UWW) сообщил, что проведёт проверку по итогам полуфинальной схватки между итальянцем Фрэнком Чамизо и азербайджанским борцом Тураном Байрамовым во время европейского лицензионного турнира в Баку. Поводом для проверки стала жалоба Федерации борьбы Италии (FIJLKAM). Встреча завершилась со счётом 8:8 в пользу хозяина ковра.

«UWW непоколебимо привержен честности борьбы и уже получил отчёт от своей судейской коллегии, а также от судей-делегатов соревнований. Все действия в поединке, судейские решения и заявления будут тщательно и независимо проверены для определения всех ответственных лиц за эти действия и принятия необходимых и соответствующих санкций», — говорится в тексте заявления UWW.

Ранее итальянский борец Чамизо заявил, что его пытались подкупить во время европейского квалификационного турнира в Баку.