Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

UWW проведёт расследование по итогам схватки Чамизо — Байрамов на турнире в Баку

UWW проведёт расследование по итогам схватки Чамизо — Байрамов на турнире в Баку
Аудио-версия:
Комментарии

Объединённый мир борьбы (UWW) сообщил, что проведёт проверку по итогам полуфинальной схватки между итальянцем Фрэнком Чамизо и азербайджанским борцом Тураном Байрамовым во время европейского лицензионного турнира в Баку. Поводом для проверки стала жалоба Федерации борьбы Италии (FIJLKAM). Встреча завершилась со счётом 8:8 в пользу хозяина ковра.

«UWW непоколебимо привержен честности борьбы и уже получил отчёт от своей судейской коллегии, а также от судей-делегатов соревнований. Все действия в поединке, судейские решения и заявления будут тщательно и независимо проверены для определения всех ответственных лиц за эти действия и принятия необходимых и соответствующих санкций», — говорится в тексте заявления UWW.

Ранее итальянский борец Чамизо заявил, что его пытались подкупить во время европейского квалификационного турнира в Баку.

Материалы по теме
Итальянский борец Чамизо заявил, что его пытались подкупить на лицензионном турнире в Баку
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android