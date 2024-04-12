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Украина потребовала не пускать российских борцов на Олимпиаду в Париже

Украина потребовала не пускать российских борцов на Олимпиаду в Париже
Заурбек Сидаков
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Украина обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить ряд белорусских и российских борцов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Текст письма был опубликован на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Его подписали руководители ряда спортивных структур страны. Отмечается, что борцы нарушили требования нейтралитета.

Среди тех, кому предлагается запретить участие, оказались олимпийский чемпион 2020 года Заурбек Сидаков и бронзовый призёр Игр-2020 Артур Найфонов.

«В частности, речь идёт о Ванессе Каладинской, Заурбеке Сидакове, Зауре Угуеве, Миладе Алирзаеве, Сергее Семёнове, Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, Наталье Малышевой и Артуре Найфонове», — говорится в заявлении.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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