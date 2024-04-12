Немков выразил поддержку российским спортсменам, которые намерены участвовать в ОИ-2024

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков поддержал российских спортсменов, которые хотят принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«Я считаю, что ехать нужно, потому что люди всю жизнь тренируются. Если сейчас у них есть шанс выступить на Олимпийских играх, то им надо воспользоваться. Иван Иванов на Олимпиаде будет русским, даже если выступает без флага», – приводит слова Немкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада пройдёт с 28 августа по 8 сентября. Ранее МОК допустил россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры смогут отобраться максимум 55 российских атлетов.