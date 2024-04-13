Зайцева — об участии в ОИ-2024: пусть каждый атлет сам договаривается со своей совестью

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что ни за что бы не поехала на летнюю Олимпиаду — 2024 в Париже из-за отсутствия уверенности в безопасности.

«У меня есть мнение, которое может не всем понравиться. Если бы я была сейчас спортсменкой, я бы не поехала ни на какие Олимпийские игры. Нет никакой уверенности в безопасности в том же Париже.

Да и смысла нет. Ты же станешь олимпийским чемпионом в нейтральном статусе. Не будут считать очки в пользу России, а спортсмены, как я говорила выше, это защитники своей страны на спортивном плацдарме. Нас постоянно непонятно за что наказывают, причём это тянется уже годами. Сплошные двойные стандарты. Израиль спокойно допускают, а нас – нет. Так что пусть каждый атлет думает и делает свой выбор, договариваясь со своей совестью», — приводит слова Зайцевой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада пройдёт с 28 августа по 8 сентября. Ранее МОК допустил россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры смогут отобраться максимум 55 российских атлетов.