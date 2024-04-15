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Макрон сообщил план проведения церемонии открытия ОИ в случае отказа от варианта с Сеной

Макрон сообщил план проведения церемонии открытия ОИ в случае отказа от варианта с Сеной
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о плане проведения церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае отказа от варианта с проведением торжественного мероприятия на Сене.

«У нас есть несколько вариантов на случай возникновения угрозы безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр. Если это произойдёт, церемония открытия будет ограничена площадью Трокадеро или даже стадионом «Стад де Франс». Мы проведём анализ рисков в режиме реального времени», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля 2024 года. Соревнования будут проходить до 11 августа. Ранее сообщалось, что французская разведка обеспокоена возникновением террористической угрозы во время церемонии открытия ОИ-2024.

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