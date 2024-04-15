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Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян на ОИ-2024 в нейтральном статусе
Эммануэль Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал справедливым решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Это решение (допуск российских спортсменов на ОИ-2024 в нейтральном статусе. — Прим. «Чемпионата»), на мой взгляд, справедливо. Мы просим спортсменов соблюдать нормы приличия, не делать неуважительных высказываний в адрес соперников, не играть в политику и не проявлять агрессию.

Олимпизм позволяет странам и спортсменам, которые не согласны друг с другом, примириться. Россия не приглашена, её лидер не может быть приглашён. Но спортсмены без гимна и флага смогут соревноваться», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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