Макрон назвал цель Франции на Олимпийских играх в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, какие цели перед собой ставят французские команды в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Глава страны подчеркнул, что Франция должна попасть в пятёрку лучших сборных в медальном зачёте Олимпиады.

«Франция должна стремиться попасть в топ-5 по количеству медалей на Олимпийских играх. На Паралимпийских играх наша цель — попасть в восьмёрку лучших в медальном зачёте», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября. На прошлой летней Олимпиаде, прошедшей в 2021 году в Токио (Япония), Франция заняла восьмое место в медальном зачёте. Лидером по количеству медалей стала сборная США.