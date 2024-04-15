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Президент Франции Макрон: мы будем работать над олимпийским перемирием

Президент Франции Макрон: мы будем работать над олимпийским перемирием
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Мы будем работать над олимпийским перемирием. Для помощи мы постараемся привлечь многих наших партнёров. Через несколько недель Париж посетит глава КНР, я попрошу его помочь. Олимпийские игры принесут много пользы с дипломатической точки зрения», — приводит слова Макрона BFMTV.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда требований.

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