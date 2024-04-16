Олимпийская чемпионка по плаванию Лор Манаду откроет эстафету олимпийского огня Игр-2024

Олимпийская чемпионка 2004 года по плаванию французская спортсменка Лор Манаду станет первым факелоносцем Игр-2024 в Париже. Спортсменка откроет эстафету олимпийского огня, который во вторник, 16 апреля, будет зажжён в Древней Олимпии.

«Сегодня утром я приехала очень расслабленной, но стресс начинает нарастать. Учитывая, что я была олимпийской чемпионкой 20 лет назад в Афинах, символично было вернуться сюда вновь.

Небольшой стресс может вызвать вопрос о том, иду ли я слишком быстро, осторожно, хорошо ли я несу факел. Он не должен погаснуть. Я думаю, что это пройдёт очень быстро, потому что мне нужно пройти 400 метров», — приводит слова Манаду RMC Sport.

Отметим, что сначала эстафета олимпийского огня пройдёт по территории Греции и уже к 26 апреля символ Игр прибудет в Афины. В столице страны его передадут французской делегации. На следующий день огонь отправится в Марсель на трёхмачтовом судне «Белем». Там его ожидают к 8 мая.