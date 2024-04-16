Макрон рассказал, почему израильские спортсмены будут выступать на ОИ под флагом страны

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил разницу между участием российских и израильских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он считает, что Израиль не нападал ни на кого, а значит, его спортсмены могут быть представлены на Играх под национальным флагом.

«Израиль стал жертвой террористической атаки. Мы можем не соглашаться с Израилем в том, как реагировать и защищать себя, но мы не можем сказать, что Израиль – это нападающая сторона. Именно поэтому там (на ОИ-2024. — Прим. «Чемпионата») будет израильский флаг. Там будут израильские спортсмены, и я надеюсь, что они станут проводниками мира», – сказал Макрон BFMTV.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.