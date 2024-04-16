Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Макрон рассказал, почему израильские спортсмены будут выступать на ОИ под флагом страны

Макрон рассказал, почему израильские спортсмены будут выступать на ОИ под флагом страны
Эммануэль Макрон
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил разницу между участием российских и израильских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он считает, что Израиль не нападал ни на кого, а значит, его спортсмены могут быть представлены на Играх под национальным флагом.

«Израиль стал жертвой террористической атаки. Мы можем не соглашаться с Израилем в том, как реагировать и защищать себя, но мы не можем сказать, что Израиль – это нападающая сторона. Именно поэтому там (на ОИ-2024. — Прим. «Чемпионата») будет израильский флаг. Там будут израильские спортсмены, и я надеюсь, что они станут проводниками мира», – сказал Макрон BFMTV.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Олимпийская чемпионка по плаванию Лор Манаду откроет эстафету олимпийского огня Игр-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android