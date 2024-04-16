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Американские легкоатлетки раскритиковали Nike за слишком открытую форму на ОИ-2024

Американские легкоатлетки раскритиковали Nike за слишком открытую форму на ОИ-2024
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Американские легкоатлетки остались недовольны формой, которую американский бренд спортивной одежды Nike подготовил для женской сборной США по лёгкой атлетике для выступления на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Некоторые спортсменки посчитали женский комплект формы с трусами с высокими вырезами на бёдрах слишком откровенным и нефункциональным.

«Форма абсолютно не создана для выступлений и высоких результатов. Наши тела разные, и глупо ожидать, что мы будем готовы соревноваться на самом высоком уровне в нашем виде спорта без подходящей формы», — приводит слова легкоатлетки Коллин Куигли, специализирующейся на беге с препятствиями, Reuters.

В Nike объяснили, что для Олимпиады в Париже компания предлагает спортсменкам варианты формы как с трусами, так и с короткими шортами, в то время как для Олимпийских игр в Токио предлагались только трусы.

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Кэти Мун на странице в соцсетях отметила, что представленная форма вызывает беспокойство, однако добавила, что у спортсменок есть право выбора и она предпочитает трусы шортам.

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