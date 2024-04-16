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Песков: Кремль не получал официальных предложений об олимпийском перемирии

Песков: Кремль не получал официальных предложений об олимпийском перемирии
Дмитрий Песков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона установить олимпийское перемирие на время Олимпиады-2024 в Париже. Песков подчеркнул, что Кремль не получал официальных предложений от страны-хозяйки летних Игр.

«Как правило, Украина использует такие инициативы для попытки перегруппироваться и перевооружиться, что существенно осложняет процесс рассмотрения подобных идей», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения права на выступление. Ранее стало известно, что МОК не будет требовать от российских спортсменов подписания декларации с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине.

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