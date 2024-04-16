Мэр Парижа — о церемонии открытия ОИ-2024: я работаю только над планом А

Мэр Парижа Анн Идальго ответила президенту Франции Эммануэлю Макрону на вопрос о проведении церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года. Диалог представителей французской власти состоялся в Древней Олимпии во время церемонии зажжения олимпийского огня.

«Я работаю только над планом А. Знаю только про этот план. Есть команда профессионалов во главе с Лораном Нуньесом и теми, кто работает над безопасностью Олимпиады. Мы готовы и собираемся принять весь мир. Игры — это великое событие, момент братства, и мы нуждаемся в них», — приводит слова градоначальника RMC Sport.

Во вторник, 16 апреля, в Древней Олимпии на археологической площадке был зажжён огонь Олимпийских игр 2024 года в Париже. Пламя разгорелось на алтаре древнегреческого храма Геры. Затем состоялось представление с участием группы жриц, которые также исполняли древний обряд.