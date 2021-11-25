Канадец в сборной России — позор или нет? Размышления о натурализации в нашем хоккее

Совсем недавно информационное пространство российского хоккея взорвала новость о возможной натурализации одного из лучших универсальных центров КХЛ этого сезона – нападающего «Авангарда» Корбана Найта. Сразу же выступили различные эксперты от Кожевникова до Мальцева. Хотя и без их слов всё предельно очевидно. Ну, вы же понимаете, канадец – и в сборной России по хоккею… ЧП. Нонсенс. Позор. Или всё же в этом есть смысл? Давайте разбираться.

Но сначала о фактах. Что представляет собой «виновник» сегодняшней статьи в хоккейном плане? Не самая сильная юниорская лига, 5-й раунд драфта и общий 135-й номер, полученный от «Флориды» в 2009-м, отъезд в Студенческую лигу в США, долгожданный дебют в НХЛ, правда, уже в составе «Калгари», возвращение в Санрайз, потом немного «Филадельфии»… И куда больше поездок на автобусе по просторам АХЛ. По итогу – лишь 12 (4+8) очков за 52 игры в НХЛ (и всего 4(!) минуты штрафа при этом) и 179 (67+112) очков в 299 поединках на уровне Американской хоккейной лиги. С таким багажом Корбан приезжает в КХЛ.

Что было дальше, хорошо известно. Отличный сезон в «Барысе», Кубок Гагарина с «Авангардом», звание второго лучшего центра лиги (после Шипачёва, разумеется, но это субъективно). И вот то самое интервью. Открываем его, читаем и начинаем сомневаться: а был ли мальчик? Достаточно посмотреть, с каким пылом Корбан говорит об игре за сборную Канады и с какой стандартной североамериканской улыбчивостью и вежливостью судит о возможности игры за сборную России. Но разве это нас волнует?

Фото: РИА Новости

Посмотрим, что именно так задело специалистов, болельщиков и всех неравнодушных к словосочетанию «Сборная России по хоккею». Пока вы предлагаете варианты ответа, я дам свой: всех нас просто обескуражила сама возможность увидеть канадца не где-нибудь, а в хоккейной сборной! Ведь эта наша гордость, на каких бы местах она ни проявлялась в последние годы. Это же «Красная машина»! Это же Всеволод Бобров, Игорь Ларионов, Павел Буре, Александр Овечкин и… Корбан Найт? Ну прямо Гомер, Мильтон и Паниковский, честное слово.

Да и вообще, натурализация не вяжется ни с одной актуальной повесткой российского хоккея. Вспомните слова Алексея Жамнова из его интервью после назначения. Ну те, про подводную лодку которые. Ну как вы себе это представляете? Бригада наших ребят и бравый канадский парень в тылу врага? Который и своим-то стал только оттого, что ситуация в сборной с центрами как на призывном пункте – игроков высокого уровня почти нет, поэтому пробовать будем всех. Это во-первых.

Во-вторых, появление канадца в свитере нашей сборной – это однозначный удар ниже пояса руководителям проекта «Красная машина». Это мало того что поставило бы под сомнение успешность самой программы, так ещё бы и свело на нет все усилия по раскрутке бренда. Ведь никогда прежде такого не было, а тут взяло и произошло. И не просто произошло, а под аккомпанемент рассказов о строительстве дворцов, за что, кстати, главным лицам «Красной машины» действительно спасибо.

В-третьих, 31-летний Найт в сборной России – это временное решение, да к тому же с эффектом плацебо. Это, если угодно, подорожник, который собираются приложить к больному месту центра средних звеньев олимпийской сборной и убедить окружающих в том, что все другие средства были испробованы, осталось только такое. Но судить-то будут по результату. А что судить будут, в этом можно не сомневаться.

И, наконец, в-четвёртых и в самых главных. Видите ли, в чём дело… Путь натурализации – это не просто подтверждение факта неполадок в собственной системе воспитания игроков, это ещё и дорога сборных, не претендующих на олимпийские медали. По крайней мере, в хоккее. Конечно, мы уже давно привыкли к Марио Фернандесу и Гильерме в сборной по футболу, совершенно не представляем себе без бразильских кудесников мяча сборной по мини-футболу. Но зимние виды – отдельная песня.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Посмотрите на множество российских фигуристок, по известным причинам представляющих на международных турнирах другие страны. Посмотрите на лыжников да биатлонистов. Наконец, на хоккеистов, которые, бывало, заглядывают в чемпионаты Румынии с перспективой дальнейшей натурализации и игры за местную сборную. Это с одной стороны.

С другой, и даже далеко ходить не надо, – опыт наших коллег по Евразийскому союзу, – Белоруссии и Казахстана. Как в том анекдоте: встретились как-то Джефф Плэтт, Ник Бэйлен, Шейн Принс, Дэнни Тейлор и Франсис Паре с Хенриком Карлссоном, Дарреном Дитцем, Виктором Сведбергом, Джесси Блэком и Кёртисом Волком и выяснилось… И выяснилось, что все они обрели новую хоккейную родину, главным образом потому, что как только один за другим из сборных этих стран стали уходить игроки-продукты советской хоккейной школы (или хотя бы рождённые ещё при СССР), все эти братья Костицыны или братья Корешковы, то собственным, суверенным кузницам хоккейных кадров предъявить оказалось нечего. Вот и приходится пачками раздавать паспорта и натурализовывать. Правда, уже не с прицелом на «Чудо на льду-2» (об этом остаётся только мечтать), на саму Олимпиаду хотя бы отобраться.

А не получается ведь по двум причинам. Первая – желание получить результат в кратчайшие сроки, без особых размышлений о будущем. Как говорится, день простояли, хорошо бы теперь и ночь выстоять. Вторая – нежелание признать наличие системного кризиса в подготовке хоккеистов. Ничего не напоминает?

Но разве нужна нашей сборной и вообще нашему хоккею – натурализация? Так ли у нас всё плохо с центрами средних звеньев? Ответы на оба эти вопросы очевидны – нет и ещё раз нет! Зимние виды – это наш конёк (клюшка и шайба), а хоккей – спорт номер 1 в России, по крайней мере, с ноября по апрель. И не нужны нам никакие канадцы, чтобы это доказать. Да и что, в центре у нас игроков мало хороших? И почему всегда нужно отталкиваться только от слабых сторон? Вообще-то, если кто забыл, в рядах сборной России собраны лучшие в мире вратари и лучшие в мире крайние нападающие. Да с защитой и в центре чуть похуже. Но уж явно не настолько, чтобы разводить панику и швыряться паспортами в любого зарубежного центрфорварда в КХЛ, пусть даже и такого классного, как Найт.

А Корбан, конечно, отличный парень. И игрок замечательный. Ему желаем только успехов. В форме «Авангарда» или какого другого клуба – не имеет принципиального значения. Но в форме сборной Канады – обязательно! Только не в матчах с нашей сборной.