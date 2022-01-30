Не все чувствуют себя в Олимпийской деревне комфортно.

«Условия приближены к тюремным». Как спортсмены живут на Олимпиаде в Китае

4 февраля 2022 года в Пекине пройдёт церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Однако первые соревнования традиционно начнутся за несколько дней до официального начала Олимпиады. Уже 2 февраля будут сыграны матчи первого тура в кёрлинге, а на следующий день в дело вступят представительницы женского хоккея и фристайла.

Заезд в Олимпийские деревни был разрешён с 27 января, и спортсмены уже массово туда прибывают. Деревень на Олимпиаде, кстати, сразу три – по одной в каждом основном кластере Игр: в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу – для максимального удобства спортсменов.

Правда, не все чувствуют себя комфортно на новом месте.

Кровати — больше не «антисекс»

Номера в Олимпийской деревне большие, рассчитанные как на одного, так и на двух человек. Похоже, что организаторы Олимпиады в Пекине учли печальный токийский опыт: в этот раз ванные комнаты и душевые просторные. А кровати не просто не картонный «антисекс», как в Токио, а с большим количеством регулировок – по длине, высоте и наклону.

Одна из отличительных особенностей деревни — большое количество спортивных объектов для тренировок атлетов. Фитнес-центр открыт круглосуточно, в нём размещено около 140 различных тренажёров для подготовки самых разных групп мышц.

Права на видео принадлежат CCTV Video News Agency. Посмотреть его можно на YouTube-канале агентства.

Общая площадь всех трёх деревень – 330 тысяч квадратных метров. Спортсменов размещают в 20 зданиях, которые, как это обычно бывает, после Игр станут жилыми домами. С каждым днём в Олимпийских деревнях собирается всё большее количество спортсменов и тренеров, но далеко не все из них довольны всей обстановкой, окружающей главный старт четырёхлетия.

Фото: Carl Court/Getty Images

«Условия приближены к тюремным»

Тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев в целом высказался негативно об условиях, в которых будут проходить стартующие на следующей неделе Олимпийские игры.

«У меня точно нет ощущения, что нас ждёт Олимпиада, хотя это во все времена был большой праздник для спортсменов всех стран. Ковид-протокол очень жёсткий. Вообще ни с кем нельзя пересекаться и общаться из других команд. Всегда надо быть в масках, а для отслеживания этого китайцы везде развесят камеры. Если будут нарушения, организаторы могут снять всю команду.

Всё жёстко: нас ждут условия, приближённые к тюремным. Отель — трасса — отель, только такой распорядок нас ожидает. Кому повезёт, тот поедет на открытие, если оно вообще будет».

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Примечательно, что, несмотря на суровые правила, первым спортсменам, прилетевшим в Поднебесную, около трёх часов пришлось ждать свой багаж в толпе. Такая долгая задержка была вызвана санитарной обработкой, которую должны проходить все прибывшие в Китай.

Россияне оказались в одной общей очереди с другими гостями во время пограничного контроля, что могло повысить риск заражения. Ко всем прочим неурядицам добавилось также то, что организаторы выделили участникам Олимпиады необогреваемые автобусы, в которых биатлонистам пришлось преодолеть больше сотни километров до места проживания.

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«В моей комнате ночью 12 градусов»

Но трудности есть не только у российских атлетов. Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон пожаловался на холод в своём номере, из-за чего ночью ему пришлось спать в одежде.

«Спокойной ночи из Пекина и моей комнаты, в которой ночью 12 градусов», – написал биатлонист в «Инстаграме». Позже 24-летний Самуэльссон показал, что ему принесли обогреватель.

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Однако на этом проблемы олимпийского чемпиона 2018 года в эстафетной гонке не закончились. В его номере возникли проблемы с туалетом. Спортсмен опубликовал фото двух мужчин, которые в защитных костюмах с помощью вантуза чинят унитаз. На данный момент Себастиан больше не выкладывал никаких фотографий в своих социальных сетях, поэтому ответ на вопрос, удалось ли сантехникам устранить проблему, пока что остаётся неизвестным.

«В некоторых комнатах действительно свежо»

Слова Самуэльссона про холодные номера в Олимпийской деревне впоследствии подтвердил и тренер мужской сборной России Сергей Башкиров, который также сообщил, что биатлонистам предоставили дополнительные обогреватели.

«В некоторых номерах действительно свежо. Организаторы вчера выдали обогреватели. Насколько это помогло, пока сказать не могу, но от ребят нареканий не слышал. Номера обычные, ничего сверхъестественного, на что стоило бы обратить внимание», – рассказал Башкиров ТАСС.

Также тренер рассказал о меню в столовой Олимпийской деревни. Стоит заметить, что меню для олимпийцев разрабатывали четыре года – и в окончательный вариант вошли 678 блюд. Сообщалось, что были учтены практически все возможные вкусы: просто предпочтения в еде, диеты, религиозные взгляды и многое другое (будет вегетарианская еда, халяльная и кошерная).

«Надо делать скидку на то, что соревнования проходят в Азии и питание имеет свой оттенок. Но в целом питание стандартное. Я привык к определённым блюдам, поэтому старюсь поддерживать свой рацион. Борща не видел, но варёная картошка присутствует», – добавил Башкиров.

«Перестань бить лопатой! Дайте поспать»

А олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира в лыжном спринте, ныне занимающий пост тренера сборной Китая россиянин Никита Крюков показал, как прошло его бессонное утро в Олимпийской деревне Игр-2022 в Пекине.

Знаменитый спортсмен, а ныне тренер проснулся от стука лопаты, которой местная дворничиха пыталась сколоть лёд с асфальта под его окном. Женщина была одета в защитный костюм.

«Как хорошо утром проснуться, посмотреть на потолок, на стену и сказать этой тётеньке: «Перестань бить лопатой! Ну, пожалуйста, перестань… Дайте поспать», — говорит Крюков в видео, опубликованном в «сториз» его страницы в «Инстаграме».