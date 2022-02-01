«Деньги не помогают побеждать». Что получат российские атлеты за медали Олимпиады-2022?

За 10 лет ситуация для наших чемпионов изменилась к худшему, но и сейчас жаловаться на жизнь им не приходится.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине пройдёт церемония открытия Олимпийских игр 2022 года, а уже в субботу будут разыграны первые медали Олимпиады. Российские спортсмены будут реально бороться за награды практически во всех видах спорта. По разным оценкам представители нашей страны смогут завоевать на Играх в Китае порядка трёх десятков медалей.

Ни для кого не секрет, что олимпийская медаль в России – это не просто почёт и уважение, но и серьёзные материальные блага. Давайте разберёмся, что получат наши олимпийцы, которые сумеют взобраться на пьедестал почёта на главном старте четырёхлетия, помимо суточных и зарплаты в федеральных и региональных центрах спортивной подготовки, которая начисляется всем членам сборных ежемесячно, независимо от спортивных результатов.

Миллионы за медали

Многие спортсмены получают денежные средства благодаря контрактам со спонсорскими компаниями. Суммы таких контрактов разглашаются редко, поэтому мы можем с точностью говорить только о призовых, выплачиваемых национальными федерациями. Министр спорта России Олег Матыцин ещё в сентябре 2021 года огласил суммы призовых, которые получат российские победители и призёры зимних Олимпийских игр в Пекине.

Строго говоря, слова Матыцина не были откровением, ведь размеры денежной премии были установлены ещё в Лондоне-2012 и с тех пор не менялись. Выплачивается она в рублях, а поскольку национальная валюта сильно девальвировалась, то фактически спортсмены теперь зарабатывают за свои награды в два раза меньше, чем 10 лет назад.

«У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней. 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона – за серебро и 1,7 миллиона – за бронзу», – приводило слова Матыцина «РИА Новости».

Важно заметить, что каждая медаль оплачивается отдельно, так что чем больше спортсмен увезёт наград с Игр, тем больше и заработает. И эти бонусы не облагаются налогами. Так что наибольшую сумму призовых на Олимпиаде-2022, пожалуй, может собрать лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов, который в состоянии бороться за медали минимум в пяти дисциплинах. Если, конечно, у нашего лидера всё будет в порядке со здоровьем.

Дорогие автомобили

Несмотря на падение курса рубля, российским призёрам Олимпиады жаловаться на недостаточное вознаграждение за свои успехи не приходится. Начиная с 2006 года всем нашим призёрам Олимпиад дарят престижные иномарки за счёт негосударственного Фонда поддержки олимпийцев России. Этот фонд создали и финансируют российские предприниматели. Чемпионы Олимпиады-2020 получили немецкие автомобили BMW. За золото – модели X5 стоимостью около шести миллионов рублей, за серебро – Х3, за бронзу – тоже Х3, но чуть ниже уровнем.

Впрочем, после летней Олимпиады в Токио из этого правила было сделано два исключения. Серебряный призёр Олимпиады-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина получила BMW X5, который вручают российским золотым медалистам. Также автомобилем BMW X3 наградили её сестру Арину Аверину, которая в Токио стала лишь четвёртой. Стоимость автомобилей для призёров в автосалонах — 3-4 миллиона рублей.

По итогам Олимпиады призёры Игр также награждаются государственными орденами и медалями. Обычно это ордена Александра Невского, Почета и Дружбы, а также медали «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени. Данные награды не предполагают денежных выплат. Также все призёры получают от Минспорта звание заслуженного мастера спорта.

Платит президент, платит губернатор

Кроме того, олимпийские чемпионы получают пожизненную президентскую стипендию (сейчас она составляет 52 тысячи рублей, но иногда эта сумма повышается на уровне региона). До весны 2021 года размер этой стипендии составлял 30 тысяч рублей. Теоретически её можно лишиться. Это произойдёт в том случае, если впоследствии спортсмен попадётся на допинге и у него отберут награды, которые стали причиной для выдачи данного пособия.

Не стоит забывать о том, что в нашей стране существуют ещё и существенные региональные бонусы за медали, завоёванные на Олимпиаде. Так, например, стрелок Виталина Бацарашкина заработала в Токио 18 млн рублей: 10,5 млн – от государства, а 7,5 млн девушке выплатило министерство спорта Омской области. На летней Олимпиаде Виталина стала двукратной чемпионкой в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета (10 м и 25 м) и серебряным призёром в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (микст).

«Деньги не помогают побеждать»

Если же сравнивать базовые (государственные) призовые с тем, что платят в других странах, то наши олимпийцы далеки от первых мест. Сейчас золото Олимпиады приносит отечественному спортсмену примерно $ 52,5 тыс., в то время как победа под флагом Сингапура даст олимпийцу из этой страны аж $ 740 тыс. Впрочем, в Пекине олимпийский комитет Сингапура совершенно точно не разорится, ведь за всю историю зимних Олимпиад представители этой страны не выиграли ни одной медали. Так что обещать можно и больше, всё равно платить не придётся.

В Токио по размерам призовых за медаль выше России также оказались такие страны, как Казахстан, Малайзия, Италия, Филиппины, Венгрия и Украина. Но в Пекине ни одна из этих стран точно не будет относиться к законодателям мод. Если же ориентироваться на США, то их спортсмены получают за олимпийские успехи значительно меньше россиян. Всего $ 37,5 тыс. за победу, $ 22,5 тыс. за серебро и $ 15,5 тыс. за бронзу. И это с бразильской Олимпиады – 2016 сами выплаты подняли почти в два раза и к тому же убрали необходимость выплачивать 39-процентный налог за заработанные за пределами страны деньги.

Любопытно, что один из главных конкурентов России в медальном зачёте на зимних Олимпийских играх – Норвегия – своим призёрам медали вообще не оплачивает. Можно сказать, что награды там фактически бесценны, поскольку прямой связи между завоеванием медали того или иного достоинства и размером получаемых спортсменом средств не существует.

«Я знаю, русским победителям платят много и чуть ли не наличными. Но для того, чтобы побеждать, деньги не нужны. Спорт – это круто, и это тяжело. Однако вы занимаетесь им для себя, а не для заработка. Деньги дают относительную свободу, помогают жить, возможно – тренироваться, но не побеждать. Они материальны. А спортом управляют чувства. В противном случае это будет уже не спорт, а что-то другое. Например, работа», — говорила об этой норвежской традиции биатлонистка Тириль Экхофф.

Подобный подход практикует и Великобритания, которая не оплачивает своим спортсменам олимпийские медали, но ежегодно выделяет значительные суммы на развитие спорта в стране.