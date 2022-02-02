Российские фигуристы приехали в Пекин за рекордом. Сколько медалей они завоюют на ОИ-2022?

Сборная России по фигурному катанию — однозначный фаворит Олимпийских игр в Пекине. Такого сильного состава у нас не было очень давно, а возможно, что и никогда. Наши фигуристы способны установить рекорд по количеству наград, завоевав семь медалей, три из которых будут золотыми. Столько мы не выигрывали ещё никогда, даже во времена Советского Союза. Что уж говорить о других странах, которым подобный успех может только сниться.

Самая сильная команда

На прошлых Олимпийских играх в Пхёнчхане сборной России не удалось выиграть золото командного турнира. Ребята были очень близки к заветной победе, но её не случилось. Настало время брать реванш в Пекине: для этого у наших фигуристов все карты на руках. Если команды других стран могут похвастаться успехами лишь в одном-двух видах, то у нас сильных сразу три. От девушек, парников и танцоров немного отстают мальчики, но за последние пару сезонов они заметно прибавили и тоже не должны подвести.

Помешать России стать первой в команднике может разве что абсурдное формирование состава. Например, если по каким-то необъяснимым причинам в команду не поставят лидеров: Валиеву, Мишину/Галлямова или Синицину/Кацалапова. Или заявят в танцах неопытных Дэвис и Смолкина, а Трусову отправят катать короткую программу, в которой она не может использовать своё главное оружие — четверные прыжки.

Но такое развитие событий маловероятно. Всё-таки руководство нашей федерации тоже рассчитывает на командное золото и самолично понижать на него шансы не станет. Ну а сами спортсмены сделают уже всё как надо: на командном чемпионате мира в прошлом году у них всё получилось, получится и в Пекине.

Валиевой невозможно помешать стать олимпийской чемпионкой?

Наши девушки обречены забрать все три медали в Пекине и установить исторический рекорд. Ещё ни разу одиночницы из одной страны не занимали весь пьедестал почёта на Олимпийских играх. Соперничать нашим просто не с кем. Если только в короткой программе, но произвольная по традиции расставит всех на свои места. Вмешаться в борьбу наших одиночниц могла японка Рика Кихира, но из-за травмы она пропускает эти Олимпийские игры. А хвалёная американка Алиса Лью никак не может справиться ни со своим тройным акселем, ни с потерянным после пубертата четверным. Так что можно не переживать, что кто-то отнимет медали у России в женском одиночном.

Попробуют ли Трусова с Щербаковой обойти Валиеву на Олимпиаде? Попробовать они, безусловно, могут, но, чтобы Камила не стала олимпийской чемпионкой, должно произойти что-то экстраординарное. Запас Камилы по баллам очень велик: Саша может приземлить пять четверных, но они не помогут, это лишь позволит уменьшить разрыв и отвоевать серебро у Щербаковой.

Именно Аня ближе всех ко второму месту, хотя в этом сезоне откровенно не звенела формой. Но умение собраться в нужный момент и хладнокровно откатать свою программу — качество, которое сыграет ей на руку в такой напряжённой атмосфере Олимпийских игр. И не забываем, что симпатии судей на стороне Ани. Саша с регулярными падениями, пусть и с ультра-си, на лояльность при выставлении оценок рассчитывать не может. Только на свои квады, которые пока не принесли ей заветного чемпионского титула.

Мишина и Галлямов не испугаются знаменитых китаецев

Анастасия Мишина и Александр Галлямов от старта к старту доказывают, что лучше них в парном катании сегодня никого нет. Сочетание высочайшей сложности и безупречного представления позволяет им с блеском выигрывать на протяжении двух сезонов. Прошлых признанных лидеров — китайскую пару Суй/Хань — они обыграли, будучи дебютантами на чемпионате мира. Почему же при чистом катании Настя и Саша должны вдруг проиграть им в Пекине? Из-за того, что китайцы будут кататься на домашнем льду? Это могло бы сработать, будь наша пара не столь стабильна и сильна. Но повода сомневаться в себе они до сих пор не давали.

Суй и Хань, несмотря на то что они очень красивая и долгоиграющая пара, скорее всего, в Пекине будут довольствоваться серебром. А бронза тоже достанется россиянам. Тарасовой с Морозовым или Бойковой с Козловским? Шансы примерно равны. Всё зависит от того, кто чище откатается. Оба дуэта грешат ошибками, но на стороне Тарасовой с Морозовым — опыт и симпатии судей. Если не допустят грубых ошибок, то опередят Бойкову с Козловским. На чемпионате Европы уже опередили.

Синициной и Кацалапову надо цепляться за серебро?

В танцах на льду Россия претендует в первую очередь на серебро. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, конечно, хотят победить и постараются сделать для этого всё возможное. Но давайте честно: олимпийское золото при прочих равных отдадут французам — Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Да, они пропустили чемпионат Европы в Таллине, а прошлый проиграли нашим. Но у них за четыре сезона всего два поражения, а в танцах очень важно количество побед. Один титул чемпионов мира Синициной и Кацалапова против четырёх у Пападакис и Сизерона: Виктория с Никитой заочно проигрывают.

Французам даже не нужно выдавать прокат всей жизни в Пекине — достаточно не допускать грубых ошибок, чтобы стать олимпийскими чемпионами. А Вике и Никите как бы не оказаться на третьем месте. Американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью вполне могут их подвинуть. На фоне проблем со спиной у Кацалапова такой расклад более чем реален.

Александру Степанову и Ивана Букина на пьедестале в Пекине ждать не стоит. В танцах традиционно продвигают один дуэт на страну. У нас все ставки давно сделали на Синицину и Кацалапова. За Сашу и Ваню остаётся лишь порадоваться, что на эти Игры их хотя бы пустили, в отличие от предыдущих.

Российских парней к пьедесталу не подпустят?

Даже когда Михаил Коляда входил в олимпийскую сборную, медаль в мужском одиночном у России была маловероятна. Такая призрачная мечта, которая вряд ли воплотится в реальность. Ну а после известия о положительном тесте на коронавирус у Коляды и его быстрой замены на Семененко, медали у мужчин точно можно помахать рукой. На пекинском льду нас ждут разборки настоящих титанов: Нэйтана Чена, Юдзуру Ханю и Юмы Кагиямы, вмешаться в спор которых могут разве что Винсент Чжоу с Бояном Цзинем.

Нашим же совсем молодым Марку Кондратюку, Андрею Мозалёву и Евгению Семененко нужно просто показать своё лучшее катание и целиться на следующий олимпийский цикл. На мировой арене они пока новички, и на пьедестал, когда есть признанные лидеры, судьи их не пустят. Тем более по технике наши спортсмены заметно слабее, а высоких компонентов, как у Коляды, заработать не успели. Надеяться же, что зарубежные фавориты вдруг все развалятся — глупо, особенно когда самих Марка, Андрея и Женю стабильными не назовёшь. На чемпионате Европы в произвольной никто из них не откатался чисто. Но если получится это сделать в Пекине, то это уже будет для них победой.

Таким образом, российские фигуристы претендуют сразу на семь медалей, три из которых могут оказаться золотыми. Столько наши спортсмены не завоёвывали даже во времена СССР — до этого их максимумом было пять наград. В Пекин же россияне приехали за историческим рекордом, избежать которого будет очень сложно, ведь наша сборная на голову выше всех остальных.