Олимпиада-2022 стартует! Гид по Играм на «Чемпионате»

Будет странно. Будет тише, чем хотелось бы. И да, мы снова без флага. Однако это не отменяет факта, что вся Россия будет следить за нашими спортсменами. А мы вам всячески поможем.

Конечно, ежедневно мы будем рассказывать о всех событиях на Играх-2022 — в новостях, статьях, live-материалах, фоторепортажах и видео. В том числе благодаря нашим корреспондентам в Пекине. Всё это вас ждёт в разделе «Олимпиада».

🇷🇺 Наш самый важный проект — «Герои сборной России»

В последние годы большой спорт пережил несколько сложных этапов. От бюрократических, политических, допинговых скандалов до пандемии, которая накрыла медным локдауном всё вокруг. На спортсменов свалились не только ограничения, постоянные ковид-тесты, но и банальное отсутствие контакта с аудиторией. Где-то на стадионы пускают, где-то — до сих пор нет. И в таких условиях будто бы забарахлила связь между спортсменом и теми, кто за него болеет.

Поэтому мы решили взять всех наших олимпийцев и собрать в большой проект: в популярном быстром формате «сториз» рассказать о каждом.

Что внутри этих профайлов: справка о спортивной карьере — ну как без титулов. Где наш герой начал заниматься спортом и у какого тренера. География школ невероятная! Для каждого мы постарались найти интересный факт, необязательно связанный с профессиональной деятельностью. И чего там только нет: от фаната ретроавтомобилей до любительницы печь, потому что это успокаивает. Завершает каждую историю цитата.

Герои сборной России: спецпроект обо всех спортсменах нашей команды

🏅 Монологи олимпийцев: как Игры меняют тебя

Во время турнира у нас запустится сериал о том, почему Олимпиада — это веха в карьере спортсмена. Это колонки именно от первого лица, через которые мы пытаемся прочувствовать, что такое бороться за медаль на Играх.



Первый монолог уже вышел — в нём Алина Загитова вспомнила Олимпиаду в Пхёнчхане. Почитайте.

«Во время моей подготовки к Олимпийским играм мама жила в другом городе, разлука была тяжёлой. Можно сказать, у меня забрали частичку времени, которое я могла бы с ней провести. Но понимаю, ради чего это было. Этери Георгиевна [Тутберидзе] решила, что мама меня как-то расслабляет, хотя я не чувствовала, что это так».

🤔 Понятные Игры: гид по зимним видам спорта

В серии материалов мы расскажем, почему нужно следить за нехайповыми видами и как разобраться в популярных. К фристайлу, кёрлингу, бобслею и многим другим видам спорта несправедливо мало внимания. Кажется, многим из нас часто мешает простая нехватка знаний об этих видах. Мы попробуем в простой и понятной форме их восполнить. Мы будем выпускать лёгкие гиды, чтобы было с чего начать.

📆 Вся статистика в удобных форматах

На главной странице «Чемпионата» во время Игр будет работать виджет Олимпиады-2022. В нём собраны все старты наших спортсменов за день, обновляемый медальный зачёт и текст, который надо не пропустить.

Виджет Олимпиады — ищите на главной странице «Чемпионата»

Кроме того, вся статистика доступна в разделе «Олимпиада»:

полноценный медальный зачёт;

интерактивное расписание с возможностью сортировки по видам спорта.

Поехали! Болеем за наших!