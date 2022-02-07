«Ударились. Синяки будут». Какой ценой российским фигуристам досталась победа на Олимпиаде

Нашим спортсменам приходилось вставать в четыре утра, чтобы подготовиться к командному турниру. И они справились! Репортаж из Пекина.

Журналистам приходится вставать затемно, чтобы вовремя приехать на арену и записаться в микст-зону на фигурном катании. Но у спортсменов ситуация ещё хуже: они встают в четыре или даже три часа ночи, чтобы приехать на тренировку перед выступлением.

Соревнования начинаются в десятом часу утра, и многие не успевают проснуться. Так, наша спортивная пара Александр Галлямов и Анастасия Мишина безупречно катала произвольную программу, но в самом конце больно шмякнулась об лёд — Саша не удержал партнёршу на последней поддержке.

На результат это не повлияло. Наши заняли первое место и принесли в копилку сборной России очередные 10 баллов. Галлямов в микст-зону вышел прихрамывая. Ребята рассказали о сложностях раннего подъёма и синяках, которые придётся замазывать.

«Пришлось вставать в четыре утра. Не ожидали такого режима»

«Скорее всего, действительно, лучше упасть сейчас, чем потом. Не были готовы к такому повороту событий уже в самой концовке. В следующий раз будем стараться быть сконцентрированными до конца программы. Здоровье? Такое себе… Но, надеюсь, вылечим в течение нескольких дней. Это не имеет никакого значения, я готов выйти в личных соревнованиях в любом состоянии. То, что мы сейчас почувствовали, мы уже готовы это повторить, знаем, что ожидать.

Мы говорим о режиме, которого максимально не ожидали.

Пришлось вставать в четыре утра, тем более здесь утро, в Москве вечер, что-то непонятное. Тренировка была в 6:30 утра. Конечно, никто к такому не привык, но на таких соревнованиях надо быть готовым ко всему. Это был недосып. Мы старались держать себя на протяжении всего времени, но немного не додержали. Приходилось пить витамины, чтобы быть в тонусе и держаться до самого конца.

Не удобнее было бы отдохнуть и замениться на произвольную? Мы здесь ничего не решаем, наша работа – выходить и делать все элементы, приносить результат нашей команде. Нам сказали катать, мы катаем. Мы свою работу знаем. Смысл спрашивать наше мнение, если федерация смотрит тренировки и всё видно, глядя на готовность спортсменов? Китайцы провели замену, но ещё не вечер, будем готовиться к реваншу», — сказал Галлямов.

«Пикируем! Всё сложное сделали, а в последние пять секунд прилегли»

Анастасия Мишина задорно смеялась и рассказала, какая мысль промелькнула у неё в голове, когда она летела с высоты на лёд.

«Мы видели расписание, просто не привыкли. Условия у всех одинаковые. Мы не смотрели пары, которые выступали до нас, но, как мы понимаем, не у всех всё получилось. До этого вставали в восемь, Саша – в 9-10 утра. У нас тренировки были в 5-7 вечера, днём были какие-то дела. Утром до этого ни одной тренировки не было. Просто не проснулись.

Первая мысль, когда упала с высоты, — пикируем! Вряд ли я посмеялась при этом, просто держала лицо (смеётся). После того, как закончили прокат, может быть, над собой посмеялась. Потому что всё сложное сделали, и последние пять секунд… Прилегли, в общем. Заснули (улыбается).

Сильно ничего не болит. Ударились, конечно, но ничего. Синяки будут, но мы их замажем. Самые большие будут вот здесь (показывает под глазами), от недосыпа», — сказала Мишина.

«Нет тревоги, что проиграли два раза американским парам. Мы у обеих выигрывали»

Следующим из российских фигуристов в микст-зоне оказался Никита Кацалапов. В одиночестве.

«Вика не дошла, ноги затекли очень сильно, она уже еле шла. Попросилась уйти. Так бывает, но у меня отошли, когда я шёл. У нас всегда так, я часто в «кисс энд край» развязываю коньки, потому что невозможно. Очень жёсткие коньки.

Своё выступление оценю – шикарно. Один из лучших наших прокатов, очень вдохновенный и легкий. Элементы были под контролем, даже когда делал ротейшнл в конце. Хотя, может, и не за него получил дедакшен, но чувствовал, что нужно побыстрее было. Обидно за этот балл, проиграли произвольную, но ничего, мы это исправим. Самое главное, что уже обкатали лёд и знаем, где можем прибавить в этой программе. Нет тревоги, что проиграли два раза двум разным американским парам. Мы у обеих выигрывали. Мы уверены в себе, нужно немного восстановиться. Было сложное расписание, мы со всем этим справились. Думаю, всё будет замечательно.

Когда мы с Викой ещё не знали, поедем на Олимпиаду или нет, будет она или нет, поставили себе цель, что если нас выберут в команду, то будем готовы выступать в обеих видах. Были настроены на это заранее. Важно откатать короткую и произвольную, потому что это Олимпиада, здесь всё важно. Важно здесь находиться. Кататься одно удовольствие. Очень жаль, что не хватает зрителей на трибунах, это было бы суперздорово. Тогда бы точно докрутил, не получил бы дедакшен за поддержку — на зрительской энергии. Важно, потому что это большая ответственность, мы любим с Викой испытания. С огромной радостью проходим их, набираемся опыта. Плюс Олимпиада – огромный праздник, на котором необходимо находиться и получать удовольствие от каждой минуты.

Мы ещё перед короткой протестировали, можно ли уснуть в шесть вечера, у нас получилось. Вчера легли пораньше, проснулись в четыре. Нормально, выспались, но сам факт того, что это четыре утра. Мой мозг находился в сонном состоянии, лежал где-то на кровати, пока я тренировался. Я обычно ложусь после 11 вечера, мне так нравится, даже если с утра немного не выспавшийся. Но это не тренировка в шесть утра, таких ещё не было. Даже в Японии легче было.

Был момент, что с утра мы на разминке были не то что сонными, но тело было странным, ещё не проснулось, хотя тренировка с утра прошла хорошо. Мы не уезжали домой, тут есть комнатка, мы полежали там на мягких скамейках. Когда разминались, всё равно было чувство, что это утро, потому что это и было утро. Но в самый нужный момент перед выходом на лёд мы почувствовали, что проснулись. Видимо, время подошло. Я прямо видел в глазах Вики, что мы готовы идти.

Какой из двух победных опытов в команднике более ценный – в Сочи или сейчас? Не знаю, что ответить. Олимпиада в Сочи – это какой-то храм у меня в голове, она особенная. Наверное, в моей жизни уже такого не будет, но я не могу сравнивать эти две Олимпиады.

Я уже не говорю о том, что тогда была Лена Ильиных, сейчас – моя дорогая Виктория. Это просто две разные жизни. Тогда даже пандемии не было. На разминке всем места не хватило, все посталкивались, кроме нас с Викой. С американцами после этого мы спокойно встретились и обычно общались. Всё, что происходит на льду, остаётся там. Мы знаем друг друга тысячу лет, никакой вражды вне льда нет. У всех свои подходы к работе», — рассказал Кацалапов.

«До проката не знала, что мы обеспечили себе победу»

Камила Валиева появилась в микст-зоне вместе с остальными членами сборной России. Прокомментировала свой успех, успех сборной России она коротко.

«Счастлива, что бóльшая часть программы получилась и команда взяла золото. Поздравляю всех в нашей команде с победой. Не следила за очками, увидела, что мы немного отстаем от американской команды, и забыла, что катаю последней. До проката не знала, что мы обеспечили себе победу», — сказала Камила.

«Праздновать будем позже — ждёт индивидуальный зачёт»

Далее российские фигуристы появились уже на пресс-конференции призёров командного турнира, которая проходила в необычном формате. Капитаны команды сидели за столом, лицом к журналистам. Остальные же фигуристы сидели перед ними на стульях, расставленных в шахматном порядке.

Фото: «Чемпионат»

Первым начал говорить Никита Кацалапов.

«Счастлив и горжусь нашей золотой командой. Все выполнили программы практически безукоризненно, выкладывались по полной, мы поддерживали друг друга. Наша задача сейчас немного выдохнуть, праздновать, наверное, будем позже, потому что впереди индивидуальный зачёт, будем готовиться к нему», — сказал Кацалапов.

У Галлямова поинтересовались его самочувствием после падения. Александр заверил — всё в порядке.

«Спешу вас обрадовать, всё в порядке. Только на видео показалось, что это было страшно. Для нас это было неожиданно с партнёршей, мне немного стыдно, что не уберег её. Травма нестрашная, залечу её к личным соревнованиям», — сказал Галлямов.

Следующей из наших фигуристов начала отвечать на вопросы Камила Валиева.

«Чувствую небольшое давление, надеюсь, у меня получается справляться с ним, и оно иногда даже идёт мне в помощь. Первый раз смотрела Олимпиаду в 2014-м, когда выступала Липницкая, очень понравилась её произвольная. Болела за наших девушек в 2018-м, за Женю и Алину. Это детская мечта, я с трёх лет говорила маме, что хочу стать олимпийской чемпионкой. И эта мечта сбылась. Буду работать, чтобы ещё одна мечта сбылась», — поделилась Камила.

Никите Кацалапову пришлось отвечать на немного провокационный вопрос. Фигуриста попросили ответить на слова Ирины Родниной и Алексея Ягудина о том, что командный турнир нивелирует значимость личного.

«Тяжело что-то возразить выдающимся личностям, выдающимся спортсменам в прошлом. Фигурное катание не стоит на месте и движется вперёд. Все команды были солидарны со мной, что командник – это здорово, он придает новые ощущения и спортсменам, и зрителям. Это никак не нивелирует личную медаль. Все уже сидят и настраиваются на личные соревнования, чтобы выдать там не менее замечательные прокаты», — сказал Кацалапов.