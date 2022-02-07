Соперников России на трамплине дисквалифицировали из-за костюмов. Что с ними было не так?

На Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект медалей в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина. Надежд на то, что российские спортсмены завоюют медаль, было совсем немного. Всё-таки в этом виде спорта у нас не было наград аж с 1968 года, а моду задают другие страны. Но сегодня произошло то, чего не мог предсказать никто. Результаты сразу пяти спортсменок были аннулированы из-за нарушения правил по экипировке. И на второе место неожиданно взобралась сборная России!

В первом раунде были аннулированы попытки трёх девушек из команд-фавориток: Австрии, Японии и Германии, в итоге даже не выступившей во второй стадии. А там, кстати, «нули» поставили за прыжки ещё двух спортсменок из сборной Норвегии, сражавшейся с Россией.

Произошедшее существенно повлияло на ход соревнований. Из тех команд, которых санкции не коснулись, победила сильнейшая – сборная Словении. Россия неожиданно забралась на второе место: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов сенсационно стали вице-чемпионами Игр в Пекине. Третья – Канада.



Случай поистине уникальный и, прямо скажем, весьма необычный. Да, к комбинезонам предъявляют очень жёсткие правила. Но чтобы их нарушили сразу пятеро лидеров…



Как такое могло произойти? Объяснил Владимир Славский, вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.



– Владимир Фёдорович, как вообще вышло так, что фавориты массово допустили ошибки на главном старте четырёхлетия?

– Думаю, что это определённая самоуверенность. С учётом того, что они довольно прилично выступают, возникает некоторая самоуверенность и небрежность.



– То есть, допустим, на этапах Кубка мира у них всё прокатывало?

– На этапах Кубка часто дисквалифицировали нас. Мы это учли. Включили в команду специалиста по комбинезонам. Это уникальный случай. Он за всем следит, шьёт, подгоняет комбинезоны персонально и согласно требованиям FIS. Очень важно точно к этому подойти. Отклонения допустимы минимальные. Если зажать костюм, то спортсмен плохо полетит. Если отпустить, то FIS тебя прихватит. Надо точно, на сто процентов выполнить правила.

– А как это соответствие правилам FIS проверяется?

– По-разному. Во-первых, есть продувка. Специальная машина там стоит, продувает плотность комбинезона. Второе – есть ростомер. Проверяют, не увеличена ли парусность согласно росту. Есть проверка рукавов… Вообще, к комбинезону нельзя притрагиваться, когда стартуешь. Никак нельзя. Стартовал, финишировал – не имеешь права пальцем притронуться к нему. Идёшь на проверку. Много требований, очень много.



– А как получается, что за один прыжок у одного и того же спортсмена результат аннулировали, а за другой — нет? Комбинезон-то не поменялся.

– Трудно сказать почему, очень трудно. Может быть, кто-то из спортсменов лишний раз где-то что-то оттянул на второй прыжок или что-то ещё. Всё может быть.

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